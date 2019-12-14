Son dakika: Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: ÇED sürecinde sona yaklaştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna çılgın proje olarak duyurduğu ve çalışmalarına 2011 yılında başlanan Kanal İstanbul projesinin son durumuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemiz için olduğu kadar dünyamız için de önemli bir proje. Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. Boğaz'ın özgürlük projesidir. İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık" ifadelerini kullandı.

"KANAL İSTANBUL, BOĞAZİÇİ'Nİ KORUMA, KURTARMA PROJESİDİR"

Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili ÇED sürecine de değinen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, Kanal İstanbul'u, kıyı yapıları, yat limanları, konteyner limanları, lojistik merkezleriyle ülkemizin geleceği için son derece önemli bir proje olarak görüyoruz. Ülkemiz için olduğu kadar, dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık. Projemizi, çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak yürüttüğümüzü altını çizerek belirtmek isterim. Belediyelerle, akademisyenlerle, çevre uzmanlarıyla, kurum ve kuruluşlarla, kaymakamlıklarla ve STK'lerle görüşmeler yaptık."

"Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. Boğaz'ın özgürlük projesidir." diyen Kurum, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin su dengesini olumsuz etkilediğini söyledi.

BOĞAZ'DAKİ 6 BÜYÜK KAZAYI HATIRLATTI

Kurum, 1960'lardan bu yana gerçekleşen 6 büyük kazada, 108 bin ton petrolün boğaza aktığını ve 100 kişinin öldüğünü hatırlatarak, "Böyle bir yükü hiçbir boğaz tek başına kaldıramaz. İnşallah, Kanal İstanbul'la hem Boğaziçi'nin yükünü alacağız hem de Boğaziçi'ni gelecek nesillere çok daha güzel bir şekilde miras bırakacağız. Bir daha Boğaz'da telafisi zor olan bu ve benzeri olayların yaşanmaması için çalışıyoruz." dedi.

AK Parti olarak, son 18 yılda, 82 milyon vatandaşın ihtiyacı olan, şehirlerin ihtiyacı olan her projeyi tek tek hayata geçirdiklerini anlatan Kurum, "Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'nı ve şehir hastanelerimizi nasıl hayata geçirdiysek, Kanal İstanbul'u da aynı şekilde yapacağız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.

"BOĞAZİÇİ KESİNLİKLE İMARA AÇILMIYOR"

Boğaziçi Kanunu ile ilgili düzenleme yetkisinin Meclis'te olduğuna işaret eden Kurum, "Bu, bir CHP, AK Parti meselesi değildir. Bu mesele, Büyükşehirden yetki alıp verme meselesi değildir. Meclisin takdiridir. Meclis ne karar verirse o karara uymak zorundayız." diye konuştu.

Boğaziçi meselesinin 16 milyon İstanbullu değil, 82 milyonun hayatını ilgilendirdiğini ifade eden Kurum, "Boğaziçi kesinlikle imara açılmıyor. Boğaziçi'nin tarihi ve doğal dokusu ve siluetini koruyoruz. Yeşil alanları artırıyoruz. Boğaz'da kaçak yapılaşmayla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu konu, yerel idarelerin çözebileceği bir sorun olmanın ötesine geçmiş, ulusal bir sorun haline gelmiştir." dedi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU PROJEYE KARŞI ÇIKIYOR

Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamalarda projeye karşı çıktığını belirten İmamoğlu, "Kanal İstanbul konusu İstanbul'un gündemi değil. İstanbul'un böyle bir önceliği olmadığı gibi bir trajik durum yaratacağı net. Kanal İstanbul demek 1, 5 milyar metre küp toprak hareketi demek. On binlerce hareket, bir ada oluşturuyorsunuz, planları Marmara'ya ada yapmaktı. Burası deprem kuşağı. Deprem kuşağına ada yapmaktan bahsediyorlar. Dubai çölde kurulmuş bir kent. Burası İstanbul. Dünyanın en güzel şehri. Bu şehirle oynamayın. Bu yanlış bir iştir. Heyelan riskinden mi, fay hattından mı, güvensiz ada oluşumundan mı bahsetsem" demişti.

KANAL İSTANBUL PROJESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi, Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu koridorundan geçecek.

Kanal İstanbul Projesi'nin inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl, asgari ekonomik ömrünün de 100 yıl olması planlanıyor. Yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda olacak proje kapsamında; 7 karayolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak üzere toplam 2 demiryolu geçişi, 2 metro geçişi olacak.

Kanal İstanbul'un toplam alanı 26 bin hektar olacak. Yatay mimari ile sadece 4-5 katlı binalara izin verilecek alanda 500 bin kişilik nüfus planlanıyor.

PROJE BAKANLIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projelendirilen Kanal İstanbul projesinin ÇED süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Kanal İstanbul'un etrafında kurulacak yeni şehri planlamak için de 2018 yılında İBB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında protokol imzalanmıştı. Protokole göre İBB ve İSKİ'nin kanal güzergahındaki arazileri TOKİ'ye devredilecek. TOKİ'ye devredilen tüm alanlardan elde edilen gelir de kanalın finansmanında kullanılacak.

7 YILDA TAMAMLANACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan son ÇED raporuna göre Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinden geçecek yaklaşık 45 km uzunluğunda ve 20.75 metre derinliğinde olan Kanal İstanbul projesinin maliyeti 75 milyar TL olarak hesaplandı. Kanalın yapımı ile birlikte Küçükçekmece Gölü'nü Marmara Denizi'nden ayıran köprü durumundaki kara parçası yaklaşık bir kilometre açılacak. Daha önce Marmara Denizi'ne yapılması planlanan 3 yapay takım adadan ve Sazlıdere Yat Limanı'ndan vazgeçildi. 7 yılda tamamlanması planlanan kanal için 4 yıl boyunca kazı yapılacak ve 1 milyar 155 milyon 668 bin metreküp hafriyat çıkacak.