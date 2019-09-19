Son Dakika: Bakan Pakdemirli: Tarım desteği kapsamında 395,9 milyon TL ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, binlerce çiftçi için müjdeli haberi duyurdu. Pakdemirli iyi tarım ve organik tarım destek ödemelerinin yarın saat 18.00'den itibaren yapılacağını açıkladı. 395,9 milyon TL'lik ödemeden 123 bin 304 üretici faydalanacak.

Bakan Pakdemirli konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"ÖDEMELER KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK"

"İyi tarım ve organik tarım destek ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. İyi tarım ve organik tarım destek ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak. Ödemeler T.C kimlik numarasına göre yapılacak. Son hanesi 4,6 ve 8 olanlar 20 Eylül saat 18.00'den sonra, son hanesi 0 ve 2 olanlar da 27 Eylül saat 18.00'den sonra yapılacak.

"TOPLAMDA 395,9 MİLYON TL ÖDENECEK"

İyi tarım desteklemeleri kapsamında 55 bin 849 üreticiye 162 milyon 974 bin 573 TL, organik tarım desteklemeleri kapsamında 67 bin 455 üreticiye 232 milyon 916 bin TL ödenecek. Toplamda 123 bin 304 üreticiye 395 milyon 890 bin 789 lira ödenmiş olacak."