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Bakan Pakdemirli: Pendik'deki orman yangınında terör bağlantısı olduğunu tespit ettik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul Pendik'deki orman yangınında terör bağlantısı olduğunu tespit ettik" dedi.

20.09.2019 14:23

İstanbul'un Pendik ilçesinde Aydos Ormanında dün akşam saatlerinde meydana gelen yangın ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polis, zanlıya güvenlik kameraları incelemesi sonucunda ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Pendik'de Aydos Ormanını ateşe veren kişinin terör bağlantılı olduğunu açıkladı.

Aydos Ormanında dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere ilk önce orman ekipleri, ardından itfaiye müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, polis kundaklama sonucu yangının çıktığı ihtimali üzerinde durarak inceleme başlattı.

ORMANI KUNDAKLADIĞI ANLAR KAMERADA

Bugün de orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı. Yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin yangının çıktığı bölgede bulunduğu, alevlerin yükselmesinin ardından oradan uzaklaştığı görülüyor.

3 DÖNÜMLÜK ALAN YANDI

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar gördü.

KUNDAKÇININ TERÖR BAĞLANTISI KESİNLEŞTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik'deki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüphelinin, terör bağlantısının bulunduğunu belirterek, "Burada orman yangınlarıyla terörün ilintisini de tamamen ortaya çıkarmış oluyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli: Pendik'deki orman yangınında terör bağlantısı olduğunu tespit ettik

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