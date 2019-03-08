Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadın girişimciler için müjdeyi verdi. Pekcan, Eximbank ve QNB Finansbank iş birliği ile yeni bir finansman paketi açıklanacağını söyledi.

Pekcan şu açıklamayı yaptı:

"TOPLAMDA 200 MİLYON DOLAR"

"Kadınlarımızı, kadıngirişimcilerimizi ihracatçı yapmak için onların finansman desteğine ihtiyacı var. Eximbank ve QNB Finansbank iş birliği ile kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için yeni bir finansman paketi açıklayacağız. Bu kredi yüzde 51'i kadın olan firmalarımıza, ihracat kaydıyla verilecek ve toplamda 200 milyon dolar, ilaveten 100 milyon TL. Kadının ekonomik olarak güçlenmesi demek, toplumsal refahın kesin olması demek."