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Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

05.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:53

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yapılan düzenlemeyle, 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurtiçi ilaç sayısı 8.564'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlardan bazıları şu şekilde:

2 kanser ilacı,

2 epilepsi ilacı,

3 parkinson ilacı,

7 kalp ilacı,

6 diyabet ilacı,

7 astım - KOAH ilacı.

"ŞİFA OLMASINI TEMENNİ EDERİM"

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, "Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim." dedi.

Son Dakika: 4’ü kanser ve epilepsi, 3’ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Etiketler: Güncel

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Bakan Selçuk: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

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