Son Dakika: Bakan Selçuk: Asgari ücret için gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız

2020 yılı asgari ücretinin net 2 bin 324 lira olarak belirlenmesinin ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan asgari ücrete ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Selçuk, işçi ve işveren temsilcilerini işaret ederek, "Gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız" dedi.

Bakan Selçuk konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız. Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi."

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA NELER OLMUŞTU?

2020 yılı asgari ücret görüşmelerinde işçi temsilcisi Türk-İş, asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olması gerektiğini söylemişti. Türk-İş bu rakamdan aşağısının müzakere edilmeyeceğini duyurmuştu. Ancak işveren temsilcisi TİSK, bahsi geçen rakamı fazla bulmuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkan kararla 2020 yılı asgari ücreti net 2 bin 324 lira olarak belirlenmişti. Ancak işçi temsilcisi Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, yapılan zammı yetersiz bulmuş ve karara muhalefet ederek salonu terk etmişti. Yani 2020 yılı asgari ücreti belirlenirken taraflar anlaşamamıştı.