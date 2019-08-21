Bakan Selçuk: Memurların maaş zammı konusunda anlaşamadık, Hakem Kurulu süreci başladı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde memurların maaş zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, gelinen noktada müzakerelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını belirterek "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu." dedi.

Bakan Selçuk şu açıklamaları yaptı:

"NİHAİ KARARI HAKEM KURULU VERECEK"

"Kamu İşveren Heyeti başından beri süreci hassasiyetle yürüttü. Sürecin tamamında memurların ve emeklilerin sosyal haklarını savunan bir görüş benimsedik. Bununla birlikte 82 milyonun refahı göz önüne alınarak harcama bileşenleri üzerinde adil bir yaklaşım sergiledik. Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu. Nihai kararı Hakem Kurulu verecek. Memur ve memur emeklilerinin 4. dönem ve daha önceki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımlar aynen korunacak, hak kaybı yaşanmayacak"

MEMURLAR NE TALEP EDİYOR?

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

HÜKÜMET NE TEKLİF ETMİŞTİ?

Hükümet ise toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında ilk olarak 2020 için yüzde 3,5+3, 2021 için de yüzde 3+2,5'luk zam teklifi yapmıştı. Yapılan teklifin yeterli bulunmaması üzerine hükümet teklifini yüzde 4+4 ve yüzde 3+3 olarak değiştirdi. Ancak sendikalar bu zammın enflasyon karşısında bir anlamı olmadığını belirtti.

'MÜZAKEREYE UYGUN GÖRMÜYORUZ'

Hükümetin yaptığı son teklif sonrası Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Başkanlar Kurulumuz sunulan teklifi yeni bir teklif sunulması yönüyle olumlu bulmakta; fakat yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle de müzakereye uygun görmemektedir. Hükümet tarafından dün gece sunulan teklif için atılan adımı yetersiz gördüğümüzü hatırlatarak yeni ve daha büyük bir adım atılarak uzlaşmayı sağlayacak karşılıklı pazarlık sürecinin başlamasına imkan veren yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz" demişti.

MEMURLAR EYLEM YAPTI

Hükümet ile zam görüşmelerinde sonuç alamayan Memur-Sen dün saat 15.00'te Ankara'da iş bırakmış ve saat 17.00'de Çalışma Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapmıştı. Eyleme katılan memurlar boş cüzdanlarla hükümetin yaptığı zam teklifini protesto etmişti.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA NE OLACAK?

Hükümet ve memur sendikalarının yürüttüğü toplu görüşmeler yaklaşık 3,2 milyon kamu görevlisi, 2 milyon memur emeklisini ilgilendiriyor.

Yasaya göre kamu işvereni ile yetkili konfederasyon uzlaşma sağlayamazsa hakem heyeti süreci işliyor. 21-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak başvuru sürecinden sonra karar vermek için 4 günlük bir süre kalıyor. Hakem heyeti uzlaşma olmaması durumunda 24-28 Ağustos tarihleri arasında karar vermek zorunda.

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