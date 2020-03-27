Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu sebepler dışında şehirlerarası otobüs seyahatlerinin kısıtlanacağını açıkladı.

27.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs seyahatlerine sınırlama getirileceğini açıkladı. Bakan Soylu, tüm otogarlardaki otobüs seyahatlerinin izne bağlı olacağını ifade etti.

"ZORUNLU SEBEP OLMADAN SEFER YAPTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu akşam itibariyle şehirlerarası otobüs seyahatlerine ilişkin yeni bir tedbir getirileceğini belirten Soylu, "Tüm seyahatlerinin bir birileriyle otobüs seyahatlerini tamamen kısıtlıyoruz. İznin dışında otobüs seyahatlerini kısıtlamak için çalışıyoruz. Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleriyle ilgili izne bağlı olmadan, mücbir sebep olmadan, emniyet jandarma olacak, zorunlu sebep olmadan sefer yaptırmayacağız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE ÖLÜ SAYISI 75'E YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 22 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Ülkemizde 10 Mart'tan bu yana görülen Kovid-19 salgını nedeniyle ölü sayısı 75'e, vaka sayısı ise 3 bin 629'a yükseldi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Etiketler: Güneydoğu Anadolu, Süleyman Soylu, Güncel

Haberin Videosu :

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak

İlgili Haberler

Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındıSon Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu’dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL’e gerek yok dememSon Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, ’Cumhurbaşkanımıza ilettim’ deyip duyurdu: Daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Haberler
Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımıza ilettim" deyip duyurdu: Daha ileri tedbirlere ihtiyaç var
Selçuk Bayraktar’dan yerli solunum cihazı paylaşımı Haberler
Selçuk Bayraktar'dan yerli solunum cihazı paylaşımı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 92’ye vaka sayısı 5698’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
İtalya’da en ölümcül gün! Korona ölümleri 9 bin 134’e yükseldi Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona ölümleri 9 bin 134'e yükseldi
Soylu’dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL’e gerek yok demem Haberler
Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 belde ve köy karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 belde ve köy karantinaya alındı
İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor

Son Dakika Güncel Haberleri

20:17: Sağlık Bakanı Koca: "42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur" - Haber 20:16: Van Emniyet Müdürlüğü'nden 'evde kal' çağrısı - Haber 20:16: Gaziantep'te DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Haber 20:14: Büyükçekmece'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı - Haber 20:14: FLAŞ / 5 - Haber 20:12: Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımıza ilettim" deyip duyurdu: Daha ileri tedbirlere ihtiyaç var - Haber 19:46: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi - Haber 19:36: Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi - Haber 19:14: Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak - Haber 18:57: Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem - Haber 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor