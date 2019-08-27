Bakan Soylu, "Kayyumdan hediye aldı" iddiasıyla ilgili harekete geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kayyumdan hediye aldığı iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "Bunların hepsi uydurulmuş işlerdir. Buna rağmen ben bununla alakalı özel bir teftiş yaptırıyorum. Sadece bununla alakalı." ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

19 Ağustos'ta Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne tekrar kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'ın önceki döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara 600 bin liralık hediye aldığı iddia edilmişti.

İddiada, Vali Yaman'ın, Mardin'deki Fırat Silver isimli gümüşçüden Cumhurbaşkanı Erdoğan için 136 bin 946 lira, Süleyman Soylu için 39 bin 883 lira, İsmet Yılmaz için 23 bin 772 lira, Fikri Işık için 21 bin 792 lira, Abdurrahman Boynukalın için 16 bin 252 lira, Mehmet Özhaseki için 16 bin 55 lira değerinde hediyeler aldığı ifade ediliyordu.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugün yayımlanan yazısında Süleyman Soylu'ya söz konusu iddiaları sordu. 'Süleyman Soylu'ya sordum: O pahalı hediyeyi aldınız mı?' başlığıyla yayımlanan yazıda Soylu 'pahalı hediye' iddialarına sert çıktı.

SOYLU: MÜTEVAZI İNSANLARIZ, ABARTILI MASRAFIMIZ OLMAZ

Belediye'den herhangi bir hediye almadığını ifade eden Soylu, "Bir bakan, bir şehre gittiğinde masraflar onun adına yazılır. Sadece benim için değil bütün devlet büyükleri için geçerlidir bu kural. Ama bu masraflar öyle abartılı olmaz. Araba kiralama, konaklama türü masraflar. Biz mütevazı insanlarız. Bizim öyle abartılı masrafımız olmaz.Benim böyle bir hediye almam asla söz konusu değil. O konunun araştırılması için denetleme talimatı verdim. Neymiş bakalım o fatura! Benim bildiğim tek bir şey var: Ben hediye falan almadım. Almam. Allah muhafaza asla böyle bir şey söz konusu değil" şeklinde konuştu.



'HEDİYE SEÇİYOR' İDDİASIYLA YAYIMLANAN FOTOĞRAFA YANIT

Ayrıca Soylu, Mardin kayyumu ile bir mağazada alışveriş yaparken çekildiği yönünde basında yer alan görsellerle ilgili olarak da, "Bu tam bir ahlaksızlık, alçaklık. Biz orada esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Esnaf bize tespih gösteriyor. 'Bakın bizim böyle tespihlerimiz var' diye. Almışlar bu fotoğrafı, kullanıyorlar. Bu şu demek: Demek fena acıtmışız. Kaşıyıp duruyorlar. Kaşısınlar bakalım" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL BİR TEFTİŞ YAPTIRIYORUM"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilere yaptığı açıklamada da şunları söyledi:

Bunların hepsi uydurulmuş işlerdir. Buna rağmen ben bununla alakalı özel bir teftiş yaptırıyorum. Sadece bununla alakalı. 2-3 yıl içinde sadece biz değil başka insanlarda gitmiştir. Ben Mardin belediyesine hiç gitmedim bunu da söyleyeyim. Bunların hepsi hem Sayıştay denetimlerinden hem de mali denetimlerden geçmektedirler. Devlet böyle bir şeye imkan ve izin vermez. Bu tip karşılamaların bir karşılığı olarak yaptırılmış bir bütçelemedir diye düşünüyorum.

Bir tespihçiye gitmişim. Tespihçi de o fotoğrafı alıp asmış yanlış bir şey de yapmamış.

Sayın Ahmet hakan bana sordu ben de cevap verdim. Herhalde çok acıttık başka bir noktadan saldırı planlıyorlar. Bu tutmaz.

THK MESELESİ

THK meselesi maalesef girdaba girmiş bir meseledir. Bizim bakanlığımız bünyesinde sivil toplum ilişkileri genel müdürlüğü var. İhbarlar geldiği zaman hem illerdeki birimlerimizle hem de aynı zamanda genel merkezimizle bunlara seyirci kalmamız mümkün değil.