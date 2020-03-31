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Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimizde koronavirüs tespit edildi" dedi.

31.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ülke TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Emniyet teşkilatında 30, jandarma teşkilatında ise 18 personelin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirten Bakan Soylu, "Ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimizde koronavirüs tespit edildi" dedi.

"SOSYAL MEDYADA PROVOKASYON YAPAN 2 BİN 863 HESAP BELİRLENDİ"

Bakan Soylu, 15 günde sosyal medyada koronavirüs salgını ile ilgili provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendiğini belirterek, "Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili" ifadelerini kullandı.

"725 BİN YAŞLI İNSANIMIZIN EVİNE GİTTİK"

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili konuşan Bakan Soylu, "İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik" dedi.

"ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YÜZDE 98,9 DÜŞTÜ"

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin konuşan Bakan Soylu, şehirlerarası yolculuğun yüzde 98,9 düştüğünü belirterek, "Şehir değiştiren vatandaşlarımıza 14 gün evden çıkmamalarını ısrarla iletiyoruz" dedi.

"FAHİŞ FİYAT UYGULAYAN 243 SATICIYA OPERASYON YAPILDI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsü fırsat bilerek fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldığını belirtti. Soylu, "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık" dedi.

"YENİ HÜKÜMET OLUŞTURMAK İSTİYORSUNUZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) yardım hesaplarına bloke konulması ile ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: ŞEHİR DEĞİŞTİRMEYİN

Konuşmasının sonunda vatandaşlara çağrıda bulunan Soylu, "Yalvarıyorum evde kalın, ne olursunuz sosyal izolasyona dikkat edin, ne olursunuz şehir değiştirmeyin" dedi.

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Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi
Etiketler: Süleyman Soylu, Jandarma, TV, Güncel

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi

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