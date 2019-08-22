Soylu'dan, HDP'li başkanların "Biz seçilmişiz" sözlerine yanıt: Demokrasi bir truva atı değildir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakcılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Soylu, Van, Mardin ve Diyarbakır'da görevden almalarla ilgili, "Teröristlere moral de mama da o belediyelerden gidiyor, biz saf değiliz. 'Seçilmişiz' diyorlar. Seçilmişlik elbette önemlidir ama demokrasi bir truva atı değildir" dedi.

Soylu'nun yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"SANDIK AYRIDIR MAHKEME AYRIDIR"

Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçilmişlik elbette ki değerlidir ancak demokrasi bir truva atı değildir. Seçimler de hukuk mahkemesi değildir. Suçu işleyip seçime girerek yasalar karşısında aklanamazsınız. Sandık ayrıdır, mahkeme ayrıdır.

"KANUNLARIN VERDİĞİ YETKİYİ KULLANDIK"

40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yılbaşından beri 80 bin 570 operasyon yapmışız, 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmişiz. 3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak, bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor.

"AYNI SUÇTAN ALDIĞIMIZ ADAMI BELEDİYE BAŞKANI YAPTILAR"

Geçen dönem aynı suçtan aldığımız adamı ısrarla yeniden belediye başkanı yaptılar. Bu kabahat değil. Dün bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz bazıları bugün ucuz siyasi pozisyon adına hiç beklemediğimiz bir takım pozisyonları da ortaya koyuyorlar. Bunlar bir şikayet veya ağıt değil bir tespittir. Biz yolumuzdan dönecek değiliz" dedi.

"UYUŞTURUCU SATICISINA TERÖRİSTLE AYNI MUAMELEYİ YAPIYORUZ"

Aklımızı kiraya vermedik. PKK'yı yeni tanımış değiliz. Algıyı nasıl yönettiklerini ezbere biliyoruz. 2017-2018 arasındaki uyuşturucu operasyonu sayımız yüzde 22 artış göstermiştir. 2018 yılında 18 buçuk ton eroin, 80.7 ton esrar, 8.9 milyon extacy, 566 kilo metamfetamin ve 1248 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı. Şu anda neredeyse 24 milyonu aşan kök kenevir yakalandı. Geçen sene bu rakam bütün yılda 10 milyondu. PKK'nın esrar sevketmesini engellediğimiz zaman kim devreye giriyor? "Lice'de ekelim ama Avrupa'dan kimyasal uyuşturucuyu Türkiye'ye sokalım hem PKK'nın para ağını desteklerim hem de bu ülkenin gençliğin zehirlerim' projesi içindedir Avrupa. Uyuşturucu satıcısına teröristle aynı muameleyi yapıyoruz demiştik, hala aynı noktadayız."

"SANAL BAHİSİN TÜRKİYE BÜTÇESİ 50 MİLYAR DOLAR"

Sanal bahis bizim en güçlü mücadele alanlarımızdan birisi olmalıdır. Yaklaşık 300 milyon civarında para, mal mülk ele geçirilmiştir. Sanal bahisin Türkiye bütçesi 50 milyar dolar. Bu ocakların çökmesi demektir. Şebekeler uyuşturucuyu ve kaçak göçü yeni bir gelir alanı olarak tespit etti.