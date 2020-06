Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir başkanlığındaki heyeti makamında kabul etti. Bakan Soylu, "Dijital teknolojiler konusunda Türkiye'nin vizyon niteliğinde güvenlik sitemlerinden birisi SGRS (Sahil Gözetleme Radar Projesi) adını verdiğimiz radar projesi ile denizlerimizin her santimetrekaresini gözetleyebilme kabiliyeti kazanıyoruz. Şunu iftiharla söyleyebilirim 13 istasyon kuruldu. Diğerlerinin kurulma çalışmaları da devam ediyor" dedi.İçişleri Bakanlığında gerçekleşen kabulde Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. yılını kutlayan Bakan Süleyman Soylu, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız uzattığı umut ve güven eliyle sadece 2019 yılında 4 bin 592 kişiyi denizden çekip almıştır" ifadelerini kullandı. Soylu ayrıca, Türkiye'nin vizyon niteliğindeki güvenlik sistemi olan Sahil Gözetleme Radar Projesi (SGRS) kapsamında 13 istasyon kurulduğunu belirtti. Soylu, "Bugün Türk Sahil Güvenlik Teşkilatı, üç büyük denizde ve bir iç denizde görev yapmaktadır. Bunun anlamı 8 bin 484 kilometre kıyı şeridi ve 378 bin kilometrekare, yani yaklaşık Türkiye'nin kara yüzölçümünün yarısı kadarlık bir deniz sorumluk sahası demektir. Mesaisi kapasitesinin yaklaşık yüzde 70'i göç meselesi ile ilgilidir. Bu arkadaşlarımız günlerce, hatta aylarca ailelerinin yüzünü görememektedir. Onların gördükleri ve bizim çoğu zaman kamuoyu ile paylaşamadığımız vicdanlarını yaralayan zor sahnelerden dolayı büyük bir ruhsal baskı ve stres altında, hakikaten insanlık imtihanı ile görevlerini yapmaktadır" diye konuştu."2016 yılında yüzde 71 olan profesyonelleşme oranı da yüzde 99,5 seviyesine ulaşmıştır"Profesyonelleşme konusunda Sahil Güvenlik Komutanlığının iyi bir ivme yakaladığını belirten Bakan Soylu, "Sahil Güvenlik Komutanlığında 2016 yılındaki personel sayımız 5 bin 7, bugün ise yüzde 30'luk bir artış ile 6 bin 503 personele sahibiz. Ayrıca bu teşkilatımızda 2016 yılında yüzde 71 olan profesyonelleşme oranı da yüzde 99,5 seviyesine ulaşmıştır. Yani Sahil Güvenlik Komutanlığı bu konudaki profesyonelliğini tamamlamıştır diyebiliriz. Ahmet Kendir paşamıza ve ondan önce görev yapan bütün arkadaşlarımıza Sahil Güvenlik Komutanlığının profesyonelleşmesi konusunda selametle bir noktaya getirdikleri için teşekkürlerimi ifade emek istiyorum" dedi."Şunu iftiharla söyleyebilirim 13 istasyon kuruldu"Türkiye'nin vizyon niteliğindeki güvenlik sistemi Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) ile denizlerin her santimetrekaresini gözetleyebilme kabiliyeti kazandığını dile getiren Bakan Soylu, şöyle devam etti:"Özellikle Ege Denizi'nin koy sayısı fazladır. Koy sayısı fazla olan Ege Denizi'nde göçmen ve diğer kaçakçılık türlerinin etkin takibinde hava araçlarımızdan ciddi bir şekilde istifade ettiğimizde belirtmek isterim. Bunların sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarımız ve planlamalarımız sürmektedir. Dijital teknolojiler konusunda Türkiye'nin vizyon niteliğinde güvenlik sitemlerinden birisi SGRS (Sahil Gözetleme Radar Projesi) adını verdiğimiz radar projesi ile denizlerimizin her santimetrekaresini gözetleyebilme kabiliyeti kazanıyoruz. Şunu iftiharla söyleyebilirim 13 istasyon kuruldu. Diğerlerinin kurulma çalışmaları da devam ediyor. Bunun yanı sıra KAAN sınıfı yüksek süratli botlarımızın sayıları arttırarak, hızlı ve etkin müdahale kapasitesine ulaştık. Bunu geliştirmeye davam ediyoruz. Halihazırda sadece Ege Denizi'nde her gün ortalama 22 sahil güvenlik botu, 5 mobil radarla yaklaşık 350 saat ile 500 saat arasında görev yapıyor. Bunun yanısıra 3 helikopter ve keşif uçağıyla da Ege Denizi 7/24 gözlem altında tutulmaktadır. Şunu da belirtmek isterim ki Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarihinde ilk kez bu kadar diğer kolluk birimleriyle yüksek uyum içerisindedir. Gerek jandarma, gerek emniyet ile ortaya koyduğu uyum Sahil Güvenlik Komutanlığının hem kapasitesini, hem verimliliğini hem de kaçakçılık ve göçmen konusundaki sonucun başarısını da etkilemektedir.""Sahil Güvenlik Komutanlığımız uzattığı umut ve güven eliyle sadece 2019 yılında 4 bin 592 kişiyi denizden çekip almıştır""Özellikle akıllı ve yüzen unsurlarımızın kapasitesini arttırarak uluslararası operasyon kabiliyetimizi artırdığımızın da altını çizmek isterim" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sayede birçok uluslararası operasyonda jandarma ve emniyet teşkilatımız ile gerçekleştirdiğimiz ortak operasyonlara imza atıldı. Sadece 2019 yılında 7 tanesi diğer birimlerle ortak olmak üzere 14 uyuşturucu operasyonu yapılmıştır. Bu da önemli bir başarıdır. Yine sadece 2019 yılı içerisinde 662 adet arama kurtarma faaliyeti yapılmış, 4 bin 592 kişi ve 184 tekne kurtarılmıştır. Yani Sahil Güvenlik Komutanlığımız uzattığı umut ve güven eliyle sadece 2019 yılında 4 bin 592 kişiyi denizden çekip almıştır. Sadece 2019 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığımızca yakalanan düzensiz gömen sayısı 60 bin 97 kişi. Bu rakamlar ile nasıl bir sorumluluk altında olduğumuz bir göstergesidir. Türkiye geçekten çok köklü bir kültüre, yüksek bir kapasite ve tecrübeye sahip güvenlik kurumlarına sahiptir. Böyle bir coğrafyada çok büyük bir şanstır. Daha da önemlisi bu kurumlara sahip çıkan, gelişmesi için her türlü desteği sağlayan bir lidere sahibiz. Kıymetli Cumhurbaşkanımıza da bu anlayışı ve liderliği için özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığına sahip çıktığı, onun kapasitesinin gelişmesi için her türlü talimatı anında verip takibini yapıp Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kapasitesinin yükselme konusunda ortaya koyduğu irade için minnettar ve müteşekkiriz" ifadelerini kullandı."Türk Sahil Güvenlik Teşkilatı, bu ülkenin 21. yüzyıl mesellerine attığı küresel bir imzadır"Yakın zamanda 105 botun da Türk Sahil Güvenlik teşkilatına katılacağını hatırlatan Soylu, "Samimiyetle ifade etmek isterim ki Türk Sahil Güvenlik Teşkilatı, bu ülkenin 21. yüzyıl mesellerine attığı küresel bir imzadır. Bizler için tamam anlamıyla bir gurur ve iftihar vesilesidir. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde 105 botumuz daha gelecek. 105 botumuz ile birlikte sahilimizin her bir noktasında daha etkin olacağız" diyerek açıklamasını sonlandırdı.Tuğamiral Kendir: "Genç ve gelişen bir komutanlığız"Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ise, "Komutanlığımızın 38. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle sizleri ziyaret etmek istedik. Genç ve gelişen bir komutanlığız. Sizin de desteğinizle yapılacak çok işimiz var. Bu konuda gayretle, azimle çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah Sahil Güvenlik Komutanlığı daha nice kuruluş yıl dönümleri görecek. Gelecek yıllarda çok daha gelişmiş ve çok daha güçlü bir komutanlık olacak" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait maskotu ve yanında bulunan diğer maskotları da basın mensuplarına gösterdi. - ANKARA