Bakan Soylu: Son 2 yılda PKK'nın dağ kadrosu yüzde 78 geriledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da gazi ve gazi aileleri ile bir araya geldiği yemek programda konuştu. Bakan Soylu, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrası 354 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü açıkladı. Terör örgütü PKK'nın içindeki eleman sayısının da 600'ün altına gerilediğini belirten Soylu, ''Son 2 yılda örgütün dağ kadrosu yüzde 78 geriledi'' dedi.

Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen "Uluslararası Güvenlik Kongresi"nde yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın önemli finans, eleman ve siyaset alanlarının Avrupa'da bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de bir darbe kalkışması gerçekleştiren FETÖ ve alt unsurlarının ABD'de yaşadığının, koruma altında bulunduğunun bir sır olmadığını anlatan Soylu, bütün bu fotoğrafın içinde küresel sistemin kendini koruyamamasının sebebinin lider ülkelerin, Batı'nın terörü araçsallaştırması olduğunu kaydetti.

"EN ÖLÜMCÜL ÖRGÜT PKK, İKİNCİ SIRADA DEAŞ VAR"

Türkiye'nin 40 yıldan bu yana terör örgütü PKK ile mücadele ettiğine vurgu yapan Soylu, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün küresel terörizm endeksi raporuna göre, Avrupa'da 2017'de en ölümcül örgüt sıralamasında PKK'nın birinci, DEAŞ'ın ise ikinci sırada olduğunu bildirdi.

PKK'nın Avrupa uyuşturucu ticaretinin uzun yıllardır yüzde 80-90'nını elinde tuttuğu, yine Avrupa menşeli kuruluşların raporlarında yazdığını aktaran Soylu, ABD'nin bizzat kendisinin 2009-2012 yıllarında, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın aralarında bulunduğu PKK'nın 12 sözde yöneticisini, "uyuşturucu kaçakçısı" olarak ilan ettiğini vurguladı.

Bakan Süleyman Soylu, "Tüm bunlara rağmen 40 yıldan fazla müttefikimiz olan aynı ülke, bugün PKK'ya açıkça silah hibe edebiliyor, ortak proje geliştiriyor, eğitim veriyor, Suriye meselesinde PKK/PYD ile ortak hareket ediyor ve güya onu ehlileştirmeye çalışıyor." dedi.

"354 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ"

Bakan Soylu, Türkiye'nin düzenli göçü yönetmedeki temel politikasının "geri göndermeme" ilkesine sadık kalmak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Suriye'nin huzura kavuşması, orada 'güvenli bir alan' oluşması, gönüllü geri dönüşleri hızlandırmaktadır. Türkiye özellikle dış politika noktasında muhataplarıyla istişareyi ve diyaloğu sürdürmek suretiyle buradaki huzuru temin etmeye çalışmaktadır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla oluşturduğumuz güvenli ortam sayesinde, bugüne kadar 354 bin Suriyeli gönüllü olarak yaşadığı yere geri dönmüştür. Dolayısıyla Batı'daki kafa karışıklığının aksine, Suriye kaynaklı göçte Türkiye'nin attığı her adımın stratejik bir anlamı olduğunun, hiçbir şeyin tesadüfi gelişmediğinin bilinmesini isterim."

"SİBER SUÇLARLA MÜCADELE DAİREMİZE DE CİDDİ BİR YATIRIM YAPTIK"

Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleyi terörle mücadeleye eş değer gördüklerini, sadece terör finansmanı değil, doğrudan ölümler noktasında da uyuşturucu meselesinin hem dünya hem de Türkiye için önemli bir güvenlik tehdidi olduğunu belirterek, "Ülkemizde yılbaşından bugüne kadar da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı şimdilik 125'tir." dedi.

Küresel tehditlerden siber güvenlik konusuna da değinen Soylu, "Türkiye olarak özellikle FETÖ darbe girişiminden sonra tamamen içi boşaltılan Siber Suçlarla Mücadele Dairemize de çok ciddi bir yatırım yaptık. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar elde edilen dijital materyal sayımız 2 milyon 52 bin 220 olup, yüzde 87'si, yani 1,8 milyonluğu aşan bir kısmı incelenmiştir. Bu hem hukukun daha hızlı işlemesi hem sonuçlara daha çabuk ulaşılabilmesi hem de kabiliyetlerimiz açısından çok önemli verilerdir. Sadece bu yıl, 517 bin dijital materyal incelemesi yapılmıştır ki bu verdiğim rakamlar, Avrupa ortalamalarının çok üzerinde rakamlardır" diyerek sözlerini noktaladı.