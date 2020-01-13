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Bakan Turhan: Kanal İstanbul'dan yıllık 1 milyar dolar civarında gelir elde edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden elde edilecek gelirin yıllık net 1 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

13.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Kanal Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Turhan, "Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında" dedi.

"BOĞAZ'DAN GEÇEN DENİZ ARACI SAYISINDA %25'LİK AZALMA VAR"

Bakan Turhan, "İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda %25'lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında %53'lük artış var" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli sağlanması, insanların, değerlerin korunmasıdır" ifadelerini kullandı.

"KANALIN KAPASİTESİ BOĞAZ'IN 3 KATINA YAKIN OLACAK"

Turhan, "Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. Kanalın kapasitesi Boğaz'ın 2,5 katının üstünde 3 katına yakın olacak. Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında" dedi.

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Bakan Turhan: Kanal İstanbul'dan yıllık 1 milyar dolar civarında gelir elde edeceğiz

Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı, İstanbul, Ekonomi, Güncel


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