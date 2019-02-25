Bakan Varank: Antarktika'da Geçici Bilim Üssümüzü Kurduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından da bilim üssünün fotoğraflarını paylaştı. Varank, "Antarktika'da al sancağımız göndere çekildi. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türkiye'nin beyaz kıtadaki geçici üssünü kurduk." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bolu'da Gençlik Kolları Seçim Standı'nı ziyaret etti. Bakan Varank, Bolu'dan bir müjde vermek istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"KALICI BİR ÜS İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKİYORDU"

"Bizim Antarktika'ya bilim üssü kurma projemiz var. Bu da sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner siyaset anlayışıyla ortaya konmuş bir proje. Bilim insanlarımız, 3. bilim seferlerini şu anda Antarktika'ya düzenliyor. Bizim Antarktika anlaşmalar sisteminde söz sahibi olup orada kalıcı bir üs kurmamız için bu bilim seferlerinin yapılması ve orada geçici bir üs kurma faaliyetinin gerçekleştirilmesi gerekiyordu.

"BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK BİZLER İÇİN GURUR VERİCİ"

Şunun müjdesini veriyorum; arkadaşlarımız resimleri yolladılar. Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk. Çok gururlandıran bir tablo var. Bayrağımızı oralarda dalgalandırmak, sancağımızı dalgalandırmak bizler için gurur verici. Ayrıca oldukça meşakkatli bir süreç, bilim insanlarımıza da teşekkürlerimizi yolluyoruz. Nasıl eziyet çektiklerini, nasıl fırtınaya tutulduklarını bana telefonda da anlattılar. Ülkemize hayırlı olsun inşallah."

İşte Türkiye'nin Antarktika'da kurduğu bilim üssünden görüntüler;