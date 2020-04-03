Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse yönelik aşı ve ilaç çalışmaları kapsamında şu an desteklenen 14 projenin maliyetinin 18 milyon lira olduğunu açıkladı.

03.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:39

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse yönelik ilaç ve aşı çalışmalarının maliyeti hakkında bir açıklama yaptı. Varank, "(Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz. Temel ihtiyaç maddeleri, enerji gibi kritik sektörlerde hayatın devam etmesi için üretimi sürdürmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

"Bakanlığımızın ilgili kuruluşu TÜBİTAK, biz daha bu salgın Çin sınırında iken bilim insanlarımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Bizim geçtiğimiz yıl geliştirdiğimiz 2 önemli gelişme var. Özellikle aşı geliştirme noktasında. Bu kurumlarımız nasıl aşı geliştirebiliriz şeklinde bir çalışma yürüyor şu an. 7 tane aşı, 7 ilaç, 14 projemiz var. Biz araştırmacılarımızdan 9 ay gibi kısa sürede netice alacağımız şeylere odaklanalım dedik. Bir portal da oluşturduk, bilim insanlarımızın yaptığı çalışmalar burada yayınlanıyor.

"18 MİLYON LİRALIK TALEP VAR"

14 araştırmacıdan 18 milyon liralık bir talep var. Biz bu fonu da araştırmacılara sağlıyoruz. Biz onlara önünüzde hiçbir engel yol dedik. Yeter ki bilim insanlarımız sonuç alsınlar. Yerli solunum cihazı ile ilgili 15 Nisan'dan itibaren teslim etmek gibi bir plan var. Ev tipi ya da taşınabilir solunum cihazları da var. Türkiye'de yine bunlara da destek verdiğimiz girişimciler var.

"FIRSATÇILIK YAPAN 198 FİRMAYA 10 MİLYONDAN FAZLA CEZA KESİLDİ"

Özellikle maske konusunda ben araştırma yaptım gelen şikayetler üzerine, Türkiye'de şu an 25 milyon maske üretebilecek kadar kumaş üretimi var. Peki bu şikayetler nereden geliyor, fırsatçılardan geliyor. Şu an sağlık çalışanlarımız adına hiç bir sorun yok. Fırsatçılık yapan 198 firmaya da 10 milyonun üzerinde ceza kesildi."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira

Ekonomi Manşet

Haberler

BDDK’dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı! Sakın bu oyuna gelmeyin Ekonomi
BDDK'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Açılışını Erdoğan ve Putin’in yaptığı TürkAkım’dan Avrupa’ya 1,3 milyar m³ gaz taşındı Ekonomi
Açılışını Erdoğan ve Putin'in yaptığı TürkAkım'dan Avrupa'ya 1,3 milyar m³ gaz taşındı
TÜİK verilerine göre, fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu Ekonomi
TÜİK verilerine göre, fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Ekonomi
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Koç Holding ve Turkcell’den Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:50: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla) Şu anda yaklaşık 7 bin 400... - Ekonomi 12:47: Honda’dan çalışmaya devam eden işletmelere destek - Ekonomi 12:46: Altın fiyatları - Ekonomi 12:46: Eczacıbaşı Topluluğu'ndan koronavirüsle mücadeleye 10 milyon liralık destek - Ekonomi 12:42: Aksa Jeneratör'e sekizinci kez "Yılın En İyi Müşterisi" ödülü - Ekonomi 11:54: Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira - Ekonomi 11:44: BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin - Ekonomi 11:08: TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı - Ekonomi 10:40: Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi 10:32: TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu - Ekonomi 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber