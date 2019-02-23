Bakan Varank: Piyasalardaki Dalgalanmaları Bertaraf Ettik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, piyasalarla ilgili açıklamada bulundu. Varank, yerinde yapılan müdahalelerle piyasalardaki dalgalanmaların bertaraf edildiğini söyledi.

Bakan Varank şu açıklamaları yaptı:

"DIŞ ŞOKLA KARŞILAŞTIK"

"Ağustos ayında tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik.

"KAMUDA YERLİ MALINI TEŞVİK EDECEĞİZ"

Kamuda yerli malı alımını daha güçlü teşvik edeceğiz. Biliyorsunuz ortada bir mevzuat var fakat maalesef aksayan yönler söz konusu. Daha sade ve verimli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Kamunun oluşturacağı ölçek, yurt içi üretimin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine liderlik edecek"