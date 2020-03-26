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Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan solunum cihazlarının yerli üretimine başlandığını müjdeledi.

26.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:41

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. KOBİ'lerin ödemelerinin 3 ay ertelendiğini duyuran Varank, yerli solunum cihazlarının yerli üretimine de başlandığını müjdeledi.

Varank'ın açıklamalarından satır başları:

Yatırım teşvikleriyle ilgili önemli karara imza attık. Kredi faiz desteği uygulamasına esneklik getiriyoruz. Bu kapsamda KOBİ'lerin ödemelerini 3 ay erteledik. Firmalar, bankalara yaptıkları kredi geri ödemelerinde aksama olması durumunda faiz desteğinden yararlanamıyorlardı, aldığımız yeni kararla bu dönemde bankalara karşı yükümlülüğünü yerine getiremeyen firmalar için bu kuralı askıya alıyoruz.

"KOVİD-19 PORTALINI BUGÜN DEVREYE ALDIK"

Koronavirüs teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ekipmanlara, önleme ürünlerine hızlıca destek vereceğiz. TÜBİTAK Kovid-19 portalını bugün itibariyle devreye aldık. TÜBİTAK'a verilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 aya kadar erteledik, çağrılara başvuru sürelerini de uzattık.

"FIRSATÇILAR BUNDAN SONRA DESTEKLERDEN YARARLANAMAYACAK"

Aşı ve ilaç çalışmaları kapsamında yeni öneri getiren herkesi sürece dahil edeceğiz. Bu süreçte fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak. Yerli solunum cihazının seri üretimine başladık.''

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Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Etiketler: Mustafa Varank, Koronavirüs, Ekonomi, Güncel

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık!

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Haberler ›› Ekonomi ››Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık - Ekonomi

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