Bakanlık açıkladı: Pençe Harekatı'nda 111 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından PENÇE-3 Harekatı kapsamında meydana gelen gelişmeler ile Pençe Harekatlarına ilişkin genel bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MSB, Pençe Harekatı kapsamında toplam kaç teröristin öldürüldüğünü açıkladı. MSB, "Son 4 ay içinde 111'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

PENÇE-3'TE YENİ SAFHA: KOMANDOLAR SAHAYA İNDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiği belirtildi.

Açıklamada, yeni komando birliklerinin sahaya indirildiği belirtildi. Operasyon, 13 Eylül'den itibaren doğu istikametinde geliştirilerek devam ediyor.

Askeri kaynaklar, ihtiyaç olduğu takdirde her bölgeye operasyon düzenlenebileceğini ifade ediyor.