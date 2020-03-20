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Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi.

20.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:39

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, koronavirüs salgını riski ile mücadele sürecinde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin karşılanabilmesi için özel sektörle işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bakanlık, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Corona Virüsü ile mücadele kapsamında etil alkol, kolonya ve dezenfektan üreticileri ile yapılan toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kolonya ve dezenfektan üretiminin hammaddesi etil alkolün üreticilerimize arz edilebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile koordinasyon halinde 13 Mart 2020 tarihinde EPDK'dan benzine etil alkol karıştırılması zorunluluğunun askıya alınmasını talep ettik. EPDK aynı gün tarihli toplantısında bu yönde karar aldı. Böylece kolonya ve dezenfektan üretiminde arz güvenliğini önemli ölçüde sağlamış olduk" denildi.

Bu süreçte, etil alkol üreticisi olan Konya Şeker, Türk Şeker, Tezkim ve Tarkim firmalarının arz talep dengesizliği dolayısıyla oluşan fiyat artışlarının önüne geçme konusunda milli bir duruş sergileyerek, irade gösterdiklerine vurgu yapıldı.

FİYATLARINI ARTIRMAYACAKLARINI TAAHHÜT ETTİLER

Açıklamada, "Günlük üretimleri toplam 335 bin litre olan bu firmalarımız, piyasada oluşan yüksek fiyatlarda indirime gittiler. Bu firmalarımız, ulusal ve bölgesel ölçekte çalışan kolonya ve dezenfektan üreticilerimizin tümüne en üst düzeyde gayret göstererek ürün tedarik etmektedirler. Bunun yanında kolonya üreticilerimizden de Deva Holding (Boğaziçi Kolonyaları), Eczacıbaşı (Selin Kolonyaları), Eyüp Sabri Tuncer, Evyap (Duru Kolonyaları), Eser, Marmara Kolonyaları-Senso Kozmetik, Pereja, Rebul firmaları salgın öncesi dönemde uyguladıkları fabrika ve ulusal zincir perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. Diğer kolonya ve dezenfektan üreticilerimizin de aynı duyarlılık ve dayanışmayı göstereceklerini biliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak

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Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Etiketler : Sağlık, Ekonomi, Güncel

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Yorumlar (18)
KOSKA:ne demek fiyat artırmak kontrol yapılması gerek otorite işi bu
Cevap Yaz 0 0
TIRI VIRI:Hep günü kurtarmaya çalışıyorlar esnaf perişan ne önlemi alacaksınız.
Cevap Yaz 2 27
BOŞ İŞLERDEN SORUMLU:Elektrik doğalgazda indirim yapın da bir işe yarayın. .
Cevap Yaz 1 23
KORONA SAVAR:Düne kadar kolonya ikramına sırtı dönenler kolonya peşine düştü. . .
Cevap Yaz 0 37
............:ÜRETİCİLER ARTTIRMIYOR FİYATLARI SATICILAR ARTTIRIYOR.
Cevap Yaz 1 8
ZEN:etanolü artık dışarıdan alıyoruz şeker fabrikaları satıldığı için. litresi 75 cent ken 2, 25 dolara fırladı. Şeker Fabrikaları bu kadar statejikti işte
2 16
YORUMS:Yaw he hee
Cevap Yaz 1 15
FARUK:Üreticiler sağolsunlar fiyatları artırmıyorlar ama satıcılar 5 kat 10 kat ücret alıyor. Sadece üreticilerin değil satıcıların da ADAM olması lazım.
Cevap Yaz 0 9
ÖMER:Az önce aldık tanesi 30 lira kolonyanın. Bursa da her yer de fiyatlar bu şekilde. Denetleme falan da yapan yok.
Cevap Yaz 0 8
HACI:15 liralık eyüp sabri 45 lira olmuş iyiki zam yok
Cevap Yaz 0 7

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