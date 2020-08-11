Son dakika... BAKIRKÖY SAHİLİ’NDE ATLI VE MOTOSİKLETLİ KORONAVİRÜS DENETİMİ

Bakırköy Sahili'nde atlı polis birlikleri ile motosikletli yunus ekipleri koronavirüs denetimleri gerçekleştirdi. Atlı polisler vatandaşların ilgisini çekerken, polis sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğu yönünde uyarılarda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü motosikletli yunus ekipleri ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Sahili'nde koronavirüs denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler sırasında polis ekipleri, sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğu yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu. Polis ekipleri, maskesi olmayan kişilere de maske dağıttı.

Öte yandan, denetimde yer alan polis drone ile kalabalık şekilde oturan kişiler belirlenerek uyarıldı. Denetime katılan atlı polis birlikleri çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu.