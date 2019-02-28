Balçova Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın Adaylığı, İtiraz Üzerine Düşürüldü

Balçova Belediyesi Başkanı olan ve CHP'den bir kez daha aday başvurusunda bulunan Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. CHP, 2014 yerel seçimlerinde Balçova'dan yüzde 60 oy almıştı.

İzmir İl Seçim Kurulu, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın CHP'den yeniden adaylığının önünde herhangi bir engel olmadığına karar verdi.

Balçova Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mehmet Ali Çalkaya

ADAY OLAMAYACAĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Balçova İlçe Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezası 14 bin lira para cezasına çevrilen Çalkaya'nın aday olamayacağını öne sürmüştü. Karar ilçede önceki gün binlerce kişinin katıldığı eylemle protesto edilirken, Çalkaya da il seçim kuruluna itiraz başvurusunda bulundu.

Konuyu dün görüşen İzmir İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu kararını iptal etti. Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı toplantıda kurul, ceza 1 yılı aşmadığı için adaylığın düşürülmesini tartışmalı buldu. İl seçim kurulunda partisi adına görevli AK Parti İzmir İl İl Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Serhat Metin de, Çalkaya lehine görüş bildirdi.

2014 YEREL SEÇİMLERİNDEYÜZDE 60 OY ALMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2014 yerel seçimlerinde de aday gösterdiği Mehmet Ali Çalkaya, yüzde 60,60'lık oyla başkanlık ipini göğüslemişti. AK Parti'nin adayı Hasan Özcan ise yüzde 22,59 oy almıştı.

MEHMET ALİ ÇALKAYA KİMDİR?

1958 yılında İzmir'in Torbalı İlçesi'nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Torbalı'da tamamladı ve ardından, Gazi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nü bitirdi.

Kuşadası İlçesi'nde bir otelde Müdür Yardımcılığı ve Güzelçamlı Beldesi'nde bulunan başka bir otelde de İşletme Müdürlüğü yaptı. 1993 yılında İzmir İl Özel İdaresi Balçova Termal Tesisleri'nde Genel Müdür olarak göreve başladı. Bunların yanı sıra İzmir Valiliği Jeotermal Enerji Şirketi'nde ve Özel İdare 75. Yıl Cumhuriyet Özel Öğretim Kurumları'nda da Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 2004'de görevinden istifa ederek CHP Balçova Belediye Başkanı seçildi ve halen bu görevini yürütüyor.

Mehmet Ali Çalkaya, evli ve iki çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İzmir İli, Balçova İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.