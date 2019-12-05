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Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika: Ordu'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlı, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan yargılanacak.

05.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:18

Önceki gün 'da Ceren Özdemir'i (20) öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Özgür Arduç, emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri de tamamlanan Arduç, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, emniyetteki ifadesinin ardından alınan geniş güvenlik önlemleri ile adliyeye sevk edildi.

ÖFKELİ KALABALIK TEPKİ GÖSTERDİ

Üniversite öğrencisi ve bale hocası olan Ceren Özdemir'i kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, dün akşam üzeri yakalanarak emniyete götürülmüştü. Bugün sabah saatlerine kadar emniyetteki sorgusu süren katil zanlısı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmek üzere binadan çıkarıldı.

Katil zanlısı Arduç'un binadan çıktığı anda emniyet binası önünde toplanan bir grup, Arduç'a tepki gösterdi. Öfkeli kalabalık, katil zanlısının aleyhinde sloganlar attı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren Özgür Arduç, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak Ordu Adliyesi'ne gönderilen Özgür Arduç'un savcılıktaki ifadesi tamamlandı.

Zanlı, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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