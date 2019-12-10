Son Dakika: Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde akşam 23.14 sularında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da da hissedildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.0 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23: 14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.

BALIKESİR MERKEZDE DE DEPREM OLDU

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Balikesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23:24'te, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Altıeylül'de saat 23.46 sularında 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İLK AÇIKLAMA GÜNDOĞAN MAHALLESİ MUHTARINDAN

Meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından Gönen ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi muhtarı Kadir Yeşil açıklama yaptı.

Bu zamana kadar böyle bir sallanma görmedik diyen muhtar, "Halk şu anda çok korkulu bir durumda. Herkes sokaklara çıktı. Şu anda korku ve panik halindeyiz. Korkuyla herkes kendilerini dışarı attı. Bu zamana kadar bu şekilde bir sallanma görmedik.

"DEPREM 5 ŞİDDETİNDE VARDIR DEDİM"

Allah korusun, çok büyük bir deprem oldu. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Deprem yerden ve çok büyük bir gürültüyle geldi. Kesinlikle 5 şiddetinde vardır dedim. Benim evim 3 katlı, bu şekilde sallandığını görmedim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan depremin ardından şu ana kadar bir hasar bilgisi gelmedi.