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Son dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı: 5 ölü, 17 yaralı

Son dakika! Balıkesir İvrindi'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında ikisi çocuk 5 kişi can verdi, 17 kişi yaralandı.

02.08.2019 14:37
Son dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı: 5 ölü, 17 yaralı

Edremit- Balıkesir Karayolu'nun 22. kesiminde 34 yolcu taşıyan bir yolcu otobüsünde çıkan yangında ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI

Balıkesir'in Gökçeyazı kırsalında yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsün içinde insanların olduğu bilgisi verildi. Otobüs yangınına, polis ekipleri, 112 ambulansları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

5 ÖLÜ, 17 YARALI

Yangında ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

İşte olay yerinden fotoğraflar;


Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (1)
FATİH: Allah rahmet eylesin, yakınlarına da sabırlar versin. şu otobüsün böyle yanması normal değil. . .
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