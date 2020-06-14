Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Balıkesir'in Kepsut ilçesi yakınlarında bir araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Feci kazada aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti. Arabadaki ailenin Balıkesir'in körfez bölgesine tatile gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

14.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:14

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıkan araç, Balıkesir'in Kepsut ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarptı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada araç hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma timi sevk edildi.

Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), Elif Nur Şirinoğlu (38), İsmail Ediz Şirinoğlu (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) hayatını kaybetti.

Arabadaki ailede Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu'nun oğlu, kızı ve kızının çocukları ile birlikte Balıkesir'in Körfez bölgesine tatile gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Son dakika: Balıkesir’de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Etiketler: Balıkesir, Kütahya, Kepsut, 3. Sayfa, Güncel, Haber
Yorumlar (13)
HKKR: Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun.
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BERGAMA: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
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SAMSUN LU: Maalesef trafikte çok hurda araç var hiç bir güvenlik sistemi yok vatandaş bu hurdaları alabilmek için bile kaç Yıl birikim yapmak zorunda
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