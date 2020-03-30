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Son Dakika: BDDK'dan kredi kartı ödemelerine kolaylık sağladı

Son dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi. Ayrıca, kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 31 Aralık 2020'ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandı.

30.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:58

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle vatandaşın finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla yeni kararlar aldı.

Kurul kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı %20'ye indirildi. Ayrıca, kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 31 Aralık 2020'ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandı. Eski uygulamada asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda borçluya yapılan bildirimi takip eden bir aylık süre sonunda kredi kartları iptal edilerek borcun tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı düzenlenemiyordu.

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Son Dakika: BDDK’dan kredi kartı ödemelerine kolaylık sağladı
Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi, Güncel

Haberin Videosu :

BDDK bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranını yüzde 20'ye indirdi

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