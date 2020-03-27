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Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği

Son dakika: Türkiye Bankalar Birliği, koronavirüs önlemlerinden etkilenen iş dünyası için "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Desteği Kredisi" başlattı. Buna göre, kredi destekleri 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık %9,5 faizli olacak.

27.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:44

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) koronavirüs tedbirleri kapsamında iş dünyası için 2 yeni destek paketi açıkladı. Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Desteği Kredisi" olarak açıklanan uygulamalar kapsamında, 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık %9,5 faizli kredi verilecek.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Koronavirüs salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutmak amacıyla uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirlerinin sağlıklı olarak işlemesi ve ekonomik faaliyetin desteklenmesi için bankacılık sektörü tarafından aşağıdaki uygulamalar başlatılmıştır:

ÇEK ÖDEME DESTEK KREDİSİ

Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ'lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dahilinde kredi kullandırılmaya devam edilecektir.

'Çek Ödeme Destek Kredisi' ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Kredi desteği 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık %9,5 faizli olacaktır.

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI KREDİ DESTEĞİ

Yukarıdaki uygulamaya ek olarak bankalar, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği' ne başlayacaktır.

Kredi desteğini kullanacak firmaların, 2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır. Teminat eksiği bulunan müşterilerin, krediye erişim imkanı için Hazine destekli KGF kefaleti de sağlanabilecektir. Kredi desteği 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık %9,5 faizli olacaktır.

Sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşteriler her iki kredi paketine de başvurabileceklerdir. Uygulamaya katılacak olan bankalar, katılımlarını en kısa sürede kamuoyuna duyurup, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren talep kabul etmeye başlayacaklardır."

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Son dakika: Bankalar Birliği’nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Etiketler: Türkiye Bankalar Birliği, Banka, Ekonomi, Güncel

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Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği

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