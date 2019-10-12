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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn kontrol altına alındı

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK'nın kontrolündeki Suriye Milli Ordusu, Resulayn şehir merkezini kontrol altına aldı. Resulayn, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin tam karşısında yer alıyor.

12.10.2019 12:18

Türkiye'nin güneyinde yer alan ve YPG/PKK'nın kontrolü altında olan Resulayn kenti Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından kontrol altına alındı. Resulayn, 120 kilometrelik hat üzerindeki en kritik noktalardan birisi.

Resulayn bölgesindeki kritik noktalar havadan ve karadan günlerce vuruldu. Mühimmat depolarına günlerdir yapılan bombalamanın ardından, TSK'nın kontrolündeki SMO, öncü birlik olarak kente giriş yaptı ve kenti kontrol altına aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı." ifadelerine yer verdi.

Ele geçirilen Resulayn, Ceylanpınar'ın karşısında yer alıyor

HAREKATIN 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE ELE GEÇİRİLDİ

Suriye Milli Ordusu, Resulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi. Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik 9 Ekim tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu güçlerinin 12 Ekim tarihi itibarıyla sabah saatlerinde Resulayn şehir merkezinde kontrolü sağladığı kaydedildi.

Resulayn kent merkezinden ilk fotoğraf
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn kontrol altına alındı

Türkiye, PKK, Güncel

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