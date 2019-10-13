Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 480 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA'larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu."

RESULAYN ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Türkiye'nin güneyinde yer alan ve YPG/PKK'nın kontrolü altında olan Resulayn kenti Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından kontrol altına alınmıştı. Resulayn, 120 kilometrelik hat üzerindeki en kritik noktalardan birisi.

Resulayn bölgesindeki kritik noktalar havadan ve karadan günlerce vuruldu. Mühimmat depolarına günlerdir yapılan bombalamanın ardından, TSK'nın kontrolündeki SMO, öncü birlik olarak kente giriş yapmış ve kenti kontrol altına almıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı." ifadelerine yer vermişti.