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Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 askerimiz şehit, 5 askerimiz yaralı

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşinde 1 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı.

27.10.2019 10:07

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, teröristlerden temizlenen Rasulayn bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakalığı'nın duyurduğu haberde, Rasulayn'da terör örgütü YPG/PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı.

BAKANLIK ACI HABERİ DUYURDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere er verildi: Barış Pınarı Harekâtı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir.

Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 askerimiz şehit, 5 askerimiz yaralı

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel


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