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Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Tel Rıfat'ta TSK unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havanlı saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz de yaralandı.

11.10.2019 12:33

Tel Rıfat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz de yaralandı.

Gaziantep Valiliğinin açıklamasına göre, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 askerimiz yaralandı.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Yaralı askerlerimiz, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerlerimizden Yunus Mermer (30) ile Abdulhamit Bilgen (30) tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. 3 askerlerimizin tedavisi ise sürüyor.

Soldan-sağa: Şehit Yunus Mermer-Abdulhamit Bilgen

Şehitlerimizin cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

MEVZİLER YOĞUN ATEŞ ALTINDA

TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile askeri yetkililer hastaneye gelerek yarılıların sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

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PKK, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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