Başakşehir-Kayserispor maçı oynanırken Fatih Terim Stadı'nda elektrikler iki kez kesildi

Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor maçının oynandığı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler kesildi. Mücadelenin 65. ve 85. dakikalarında stat karanlığa gömüldü.

19.07.2020 22:28 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:09

Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir - Kayserispor karşılaşması sırasında elektrikler gitti.

Müsabakanın 66. dakikasına girildiği sırada bir anda stadyumun elektrikleri kesildi. Bu dakikaya kadar turuncu-lacivertlilerin 1-0'lik üstünlüğü bulunuyordu.

Son Dakika: Başakşehir-Kayserispor maçı oynanırken Fatih Terim Stadı'nda elektrikler kesildi

VAR ODASI VE CANLI YAYIN ARACIYLA DA İLETİŞİM KOPTU

Hakemler ve futbolcular daha sonra sahanın içinde elektriklerin gelmesini bekledi. Elektriklerin gitmesinin ardından VAR bağlantısı ve canlı yayın aracının iletişimi de koptu.

Karşılaşma, yaklaşık 17 dakikalık duraklamanın ardından elektriklerin gelmesiyle yeniden başladı.

Son Dakika: Başakşehir-Kayserispor maçı oynanırken Fatih Terim Stadı'nda elektrikler kesildi

İKİNCİ KEZ KESİLDİ

Karşılaşmanın 85. dakikasında stat ışıkları bir kez daha söndü ve stat karanlığa büründü. Bu kesinti nedeniyle de oyun 8 dakika durdu ve sonrasında kaldığı yerden devam etti.

Mücadelenin 66. dakikasında da stat elektrikleri kesilmiş ve oyun 17 dakika durmuştu.

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Başakşehir-Kayserispor maçı oynanırken Fatih Terim Stadı’nda elektrikler iki kez kesildi
Etiketler: Kayserispor, Başakşehir, Spor, Haber
Yorumlar (8)
KİM: bana birilerini hatırlattı ama hadi yine neyse))
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CİBRETTİN ERGİN: jeneretör statda yokmu
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CİBRETTİN ERGİN: jneretör yokmu koskoca statyumda
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