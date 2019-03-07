Başakşehir-Fenerbahçe Maçının Hakemi Hüseyin Göçek

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda 20.30'da oynanacak müsabakada Demir Grup Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Haftanın hakemleri de açıklandı.
Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
CUMA
20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)/ Abdülkadir Bitigen
CUMARTESİ
16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)/ Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)/ Serkan Çınar
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)/ Hüseyin Göçek
PAZAR
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)/ Mete Kalkavan
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)/ Koray Gençerler
16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)/ Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)/ Ali Palabıyık
PAZARTESİ
20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)/ Arda Kardeşler
Spor