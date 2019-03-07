07 Mart 2019, 12:50
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Başakşehir-Fenerbahçe Maçının Hakemi Hüseyin Göçek

Cumartesi günü oynanacak Başakşehir-Fenerbahçe maçını Hüseyin Göçek yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda 20.30'da oynanacak müsabakada Demir Grup Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Haftanın hakemleri de açıklandı.

Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

CUMA

20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)/ Abdülkadir Bitigen

CUMARTESİ

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)/ Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)/ Serkan Çınar

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)/ Hüseyin Göçek

PAZAR

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)/ Mete Kalkavan

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)/ Koray Gençerler

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)/ Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)/ Ali Palabıyık

PAZARTESİ

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)/ Arda Kardeşler

Spor


YORUMLAR (2)
CREPE: desenize eyyamcı iş basında
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MUSTİ: GALATASARAYIN MAÇI NEDEN PAZARTESİ DAHA ÇÖZEMEDİM SEBEBİ HİKMETİNİ
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