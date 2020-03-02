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Son Dakika: Başakşehir, Gaziantep'i 3-1 mağlup etti

Son dakika: Süper Lig'de 24. haftanın kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Gaziantep'i 3-1 mağlup ederek haftayı lider kapattı.

02.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:06

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Medipol , 'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 51. dakikada Clichy, 63. dakikada İrfan Can ve 76. dakikada Demba Ba'dan geldi. Gaziantep'in tek golünü 72. dakikada Kenan Özer kaydetti.

BAŞAKŞEHİR ÜST ÜSTE 3. GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonucun ardından Başakşehir üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 49 yaparak tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep ise 31 puanda kaldı. Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Gaziantep ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Son Dakika: Başakşehir, Gaziantep'i 3-1 mağlup etti

Başakşehir, Gaziantep, Spor


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YASLI KURT:Bu sene g.s . Olmasın olamayacak. Korana saray
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2.03.2020 23:22:25