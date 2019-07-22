Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayıp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanan Medipol Başakşehir'in olası rakibi belli oldu.

Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Viktoria Plzen-Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekilişiyle belirlendi. Şampiyonlar Ligi'ne, Lig Yolu'ndan katılacak olan Medipol Başakşehir'in bu turdaki rakibi Viktoria Plzen-Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak.

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları ise 13 Ağustos'ta oynanacak.

Lig rotası ile şampiyonlar rotası adıyla iki grup halinde yapılan kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:

LİG ROTASI:

Medipol Başakşehir - Viktoria Plzen (Çekya)/Olympiakos (Yunanistan)

Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz)

Club Brugge (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

PSV Eindhoven (Hollanda)/Basel (İsviçre) - LASK (Avusturya)

ŞAMPİYONLAR ROTASI:

CFR Cluj (Romanya)/Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Celtic (İskoçya)/Nomme Kalju (Estonya)

Sutjeska (Karadağ)/APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dundalk (İrlanda)/Karabağ (Azerbaycan)

PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)

Saburtalo (Gürcistan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ferencvaros (Macaristan)/Valletta (Malta)

Kızılyıldız (Sırbistan)/HJK Helsinki (Finlandiya) - The New Saints (Galler)/Kopenhag (Danimarka)

Maribor (Slovenya)/AIK (İsveç) - BATE Borisov (Belarus)/Rosenborg (Norveç)

ELERSE PLAY-OFF'A KALACAK

Temsilcimiz, Viktoria Plzen-Olimpiakos eşleşmesinden gelecek rakibi elemesi halinde, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için ilk maçı 20-21 Ağustos'ta, rövanşı 27-28 Ağustos'ta oynanacak Play-Off turuna çıkacak.

TRABZONSPOR VE MALATYASPOR'UN KURASI 15.00'TE

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi ise devam ediyor.

Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

AC Sparta Prag

Espanyol -Stjarnan

NK Domzale - Malmö FF

AEK Athens

FK Buducnost Podgorica - FC Zorya Luhanks

FC Arsenal Tula - Neftçi PFK

YENİ MALATYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Rijeka

PSV - Basel

Espanyol - Stjarnan

Domzale - Malmö

Buducnost Podgoria - Zorya

Arsenal Tula - Neftçi

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi devam ediyor.