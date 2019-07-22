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Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Viktoria Plzen-Olimpiakos eşleşmesinin galibi olacak.

22.07.2019 13:18

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayıp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanan Medipol Başakşehir'in olası rakibi belli oldu.

Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Viktoria Plzen-Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekilişiyle belirlendi. Şampiyonlar Ligi'ne, Lig Yolu'ndan katılacak olan Medipol Başakşehir'in bu turdaki rakibi Viktoria Plzen-Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak.

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları ise 13 Ağustos'ta oynanacak.

Lig rotası ile şampiyonlar rotası adıyla iki grup halinde yapılan kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:

LİG ROTASI:

Medipol Başakşehir - Viktoria Plzen (Çekya)/Olympiakos (Yunanistan)

Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz)

Club Brugge (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

PSV Eindhoven (Hollanda)/Basel (İsviçre) - LASK (Avusturya)

ŞAMPİYONLAR ROTASI:

CFR Cluj (Romanya)/Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Celtic (İskoçya)/Nomme Kalju (Estonya)

Sutjeska (Karadağ)/APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dundalk (İrlanda)/Karabağ (Azerbaycan)

PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)

Saburtalo (Gürcistan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ferencvaros (Macaristan)/Valletta (Malta)

Kızılyıldız (Sırbistan)/HJK Helsinki (Finlandiya) - The New Saints (Galler)/Kopenhag (Danimarka)

Maribor (Slovenya)/AIK (İsveç) - BATE Borisov (Belarus)/Rosenborg (Norveç)

ELERSE PLAY-OFF'A KALACAK

Temsilcimiz, Viktoria Plzen-Olimpiakos eşleşmesinden gelecek rakibi elemesi halinde, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için ilk maçı 20-21 Ağustos'ta, rövanşı 27-28 Ağustos'ta oynanacak Play-Off turuna çıkacak.

TRABZONSPOR VE MALATYASPOR'UN KURASI 15.00'TE

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi ise devam ediyor.

Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

AC Sparta Prag
Espanyol -Stjarnan
NK Domzale - Malmö FF
AEK Athens
FK Buducnost Podgorica - FC Zorya Luhanks
FC Arsenal Tula - Neftçi PFK

YENİ MALATYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Rijeka
PSV - Basel
Espanyol - Stjarnan
Domzale - Malmö
Buducnost Podgoria - Zorya
Arsenal Tula - Neftçi

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi devam ediyor.

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Viktoria Plzen, Başakşehir, Spor

YORUMLAR (7)
AHMET: Viktoria Plzen-Başakşehir
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FRAMBUAZLI KEREVİZ: başakşehir her yıl olduğu gibi yedek kadroyla çıkıp elenir direk. trabzon ve malatya ya başarılar diliyorum.
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FRAMBUAZLI KEREVİZ: her yıl olduğu gibi yine yedek kadroyla çıkarlar ve elenirler. ülke puanına sıfır katkı. .
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BALLI KURA: bunu da geçemezse artık daha fazla yırtınmasınlar. .
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DRC: denizlispor-fenerbahçe :)
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FEHMİ: olympiakos-başakşehir
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BİYOLOG: Tüm takımlarımıza başarılar.
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