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Son dakika: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Son dakika haberine göre; Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden tek takım konumundaki Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi belli oldu. Medipol Başakşehir'in rakibi, Portekiz'in Sporting ekibi oldu.

16.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:37

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu.

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden tek takım olan Başakşehir, seri başı olarak girdiği kurada Portekiz'in köklü takımlarından Sporting Lizbon ile eşleşti. Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin finali de 27 Mayıs 2020 tarihinde Polonya'nın Gdansk şehrindeki PGE Arena Gdansk'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu eşleşmeleri şöyle:

Wolverhampton - Espanyol

Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir

Getafe - Ajax

Bayer Leverkusen - Porto

Kopenhag - Celtic

Apoel - Basel

Cluj - Sevilla

Olympiakos - Arsenal

AZ Alkmaar - LASK Linz

Club Brugge - Manchester United

Ludogorets Razgrad - Inter

Eintracht Frankfurt - Salzburg

Shakhtar Donetsk - Benfica

Wolfsburg - Malmö

Roma - Gent

Glasgow Rangers - Braga

Son dakika: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Spor


HABER YORUMLARI (17)
RİZELU53:YA FENEV NERDE HİÇ GÖRÜNMÜYO AVRUPADA DA.
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İYHTİYARKURT:en güzel kura
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HELAL BE.:bence başakşehir en az bi çeyrek final görür diyorum. hadi hayırlısı.
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GS Lİ:İnşallah kardeşim dahada ileri giderler. Ülke olarak ihtiyacımız var.
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DELİ OĞLAN...:İNŞALLAH KUPAYI DA ALIR. . . . . DİĞERLERİNDEN NEYİ EKSİK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DELİ DUMRUL:güzel kura başarılar başakşehir.
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GALİP:BİR GALATASARAY TARAFTARI OLARAK İNŞALLAH KOYAR GEÇER DİYORUM BENCE TURU GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM
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EKO:rahatlıkla eler dıye dusunuyorum basarılı bır kadroları var
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MHS:tur hayırlı olsun. sporting bu sene kötü
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DOĞRU SÖZE NE HACET:TEBRİKLER BAŞARILAR TÜRK TAKIMIMIZA
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