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Son dakika: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu

Son dakika: Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi belli oldu. Medipol Başakşehir, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.

28.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:31

UEFA Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Portekiz temsilcisi Sporting CP'yi eleyen Türkiye'den Medipol yer aldı. Başakşehir son 16 turunda Danimarka temsilcisi ile eşleşti.

İLK MAÇTA 12 MART'TA

Son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta oynanacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde yapılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ DİĞER EŞLEŞMELER ŞÖYLE;

Başakşehir - Kopenhag

Olympiakos - Wolverhampton

Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk

Inter - Getafe

Sevilla - Roma

Salzburg veya E. Frankfurt - Basel

LASK - Manchester United

Son dakika: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu

Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor


HABER YORUMLARI (17)
PİKE:Çok iyi kura bence çeyrek final görür
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3. BÜYÜK BAŞAKŞEHİR OLABİLİR!:arsenal nerde mesut neder ne ara elendiniz lan hasta etme arsenal adamı !!!
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DİNO:cok rahat gecer
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TRABZONGULDAK:inşallah çeyrek finale çıkar şimdiden başarılar dilerim
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AHMET:hükümetin büyük başarısı tüm dertlerimizi çüzdü
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ÇARSI61:bugünün tebessum ettiren tek-haberi
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EMRE DEMİRBİLEK:Helal olsun size, Okan''ın Aslanları. .
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ADINIZI YAZIN:Güzel kura çeyrek finale çıkarsa şaşırmam
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OKAN GORUK:başakşehir çeyrek finalde ! tebrikler çocuklar !
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28.02.2020 17:13:56