Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı

Türk sporunda, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in ardından üçüncü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'da rastlandı. Dün tedbir amaçlı hastaneye giden ve test yaptıran Gümüşdağ ve eşi Müge Gümüşdağ'ın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kovid-19 önlemleri kapsamında dün akşam hastaneye giderek test yaptırdı. Gümüşdağ ile birlikte eşi Müge Gümüşdağ da Kovid-19 testi yaptırdı. Testler bugün sonuçlandı.

TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

Sonuçlanan testlere göre, Göksel Gümüşdağ ve Müge Gümüşdağ'ın Kovid-19'a yakalandığı belirlendi. Gümüşdağ Ailesi'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.