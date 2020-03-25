Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşi Müge Gümüşdağ'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.
25.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:20
Türk sporunda, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in ardından üçüncü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'da rastlandı. Dün tedbir amaçlı hastaneye giden ve test yaptıran Gümüşdağ ve eşi Müge Gümüşdağ'ın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kovid-19 önlemleri kapsamında dün akşam hastaneye giderek test yaptırdı. Gümüşdağ ile birlikte eşi Müge Gümüşdağ da Kovid-19 testi yaptırdı. Testler bugün sonuçlandı.
TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI
Sonuçlanan testlere göre, Göksel Gümüşdağ ve Müge Gümüşdağ'ın Kovid-19'a yakalandığı belirlendi. Gümüşdağ Ailesi'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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