Son Dakika: Kayserispor’u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Başakşehir'e şampiyonluğu getiren gol 19. dakikada Mahmut Tekdemir'den gelirken, turuncu beyazlılarda 37. dakikada Edin Visca, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından puanını 69 yapan Medipol Başakşehir, 2019-20 sezonunu zirvede bitirdi. Tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde eden Başakşehir, Süper Lig'de lig kupasını kazanan 6. takım oldu. Düşme tehlikesi yaşayan Kayserispor ise 32 puanla 17. sırada haftayı tamamladı.

Öte yandan karşılaşma, elektrik kesintisi nedeniyle 2 kez durdu.

SON DÜDÜK SONRASI BÜYÜK COŞKU

Ligin yeni şampiyonu turuncu-lacivertlilerde futbolcular ve teknik ekip, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından sahaya koşarak hep birlikte büyük sevinç yaşadı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu tribünlerine "Şampiyon Başakşehir" pankartı asılırken, saha kenarında ışık ve alev şovu gösterileri yapıldı. Stadyum hoparlöründen şampiyonluk şarkıları ve UEFA Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

Başkan Göksel Gümüşdağ ile yöneticiler de sahada kutlamalara katıldı.

TARAFTARLAR KUTLAMALARA BAŞLADI

Medipol Başakşehirli taraftarlar, Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle birlikte kutlamalara başladı. Maçı stadyumun yanında kurulan dev ekranda takip eden turuncu-lacivertli taraftarlar, Trabzonspor'un puan kaybı haberiyle kutlamalara erken başladı.

Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle birlikte coşku adeta tavan yaptı. Binlerce taraftar, stat etrafında meşaleler yakarken, uzun araç kuyruklarıyla da şampiyonluk konvoyuna katıldı.

OKAN BURUK TARİH YAZDI

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk adını lig tarihine yazdırdı. Buruk, hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan 5. isim oldu. 46 yaşındaki hoca, futbolculuk döneminde de Galatasaray ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Genç teknik direktör dışında bu başarıya ulaşan Şenol Güneş, Hamza Hamzaoğlu, Aykut Kocaman ve Ertuğrul Sağlam olmuştu.

Şenol Güneş futbolculuk kariyerinde Trabzonspor ile, teknik adam olarak ise Beşiktaş'ta şampiyon yaşadı. Aykut Kocaman ile Hamza Hamzaoğlu, aynı takımlarda şampiyonluk yaşayan isimler olarak dikkat çekiyor. Kocaman Fenerbahçe ile, Hamzaoğlu ise Galatasaray ile şampiyon oldu. Ertuğrul Sağlam da futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta, teknik direktör olarak da Bursaspor'u şampiyon yaptı.