Son Dakika: Başkale’de Kovid-19 denetimleri

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın denetimlere katılması

Kaymakam Solak'ın vatandaşları ve esnafı uyarması Başkale'de Kovid-19 denetimleri

VAN (AA) Başkale ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgenin ardından ilgili kurumların katılımı ile kent merkezinde iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalar denetlendi.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, çarşı merkezinde denetimlere katılarak vatandaşlara tedbirlere uyması konusunda uyarıda bulundu.

Denetimde Solak'a İlçe Emniyet Müdürü vekili Veyis Emre Yeşilırmak ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bahadır Helli de eşlik etti.