Son Dakika | Başkentte zemininde çatlak oluşan 18 katlı bina boşaltıldı

Son dakika güncel haberi... Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartmanın zemin katında çatlak oluşması nedeniyle bina tahliye edildi.

17.06.2020 04:30 | Son Güncelleme: 17.06.2020 05:31
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartmanın zemin katında çatlak oluşması nedeniyle bina tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, Çiğdemtepe Mahallesi'nde bulunan 18 katlı bir binanın zemininde gece yarısı çatlak meydana geldi.
Apartman sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve zabıta ekipleri geldi.
Binada inceleme yapan ekipler, apartmanın tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine 36 dairenin bulunduğu apartmandaki vatandaşlar bina önüne çıkarak beklemeye başladı.
Binanın mühürlenmesinin ardından kimi apartman sakinleri yakınlarının evlerine sığınırken, bazıları ise talepleri üzerine otele yerleştirildi.
Çökme riskine karşı güvenlik önlemi alan ekiplerin binada inceleme yapacağı bildirildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son Dakika | Başkentte zemininde çatlak oluşan 18 katlı bina boşaltıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Yenimahalle, Ankara, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Haber
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı Haber
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter’daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin’e intikal etti Haber
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Haberler››Güncel››Son Dakika | Başkentte zemininde çatlak oluşan 18 katlı bina boşaltıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

05:35: Senegal'de devrilen baobab ağacının altında kalan çocuk yaşamını yitirdi - Haber 05:08: Foça'da Kızılay'dan gece mesaisi - Haber 04:51: Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi: Sada'daki saldırılar korkunç ve haksız - Haber 04:49: Ankara'da, 18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi - Haber 04:27: Başkentte zemininde çatlak oluşan 18 katlı bina boşaltıldı - Haber 01:56: Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti - Haber 00:47: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli - Haber 20:55: 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı - Magazin 18:22: HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı - Haber 15:14: Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı - Haberler