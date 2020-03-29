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Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı

Son dakika: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili sokaklarda provokatif anonslar yaptıran HDP milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlattı.

29.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:13

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, sokağa çıkarak megafonla "Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün. Bu yüzden burada sizin için tedbir almıyor" diye anons yaptırdı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Tosun hakkında halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan soruşturma başlattı.

HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun, yanında gezdirdiği bir kişiyle beraber sokak sokak gezip "Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün. Bu yüzden burada sizin için tedbir almıyor" diye anons yaptırdı.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

O anları kameralarla kaydeden Tosun, ardından da görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tosun, paylaşıma "Tedbirli olalım, virüs değil tedbirsizlik öldürür" notunu düştü.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı,Tosun hakkında halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan soruşturma başlattı.

Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP’li vekil hakkında soruşturma başlattı
Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Remziye Tosun, Milletvekili, Diyarbakır, Güncel

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Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı

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