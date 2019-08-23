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Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu

Başsavcılık, Emine Bulut cinayetiyle ilgili şüpheli hakkında "canavarca hisle tasarlayarak insan öldürme" suçundan iddianame düzenlendiğini açıkladı. Eski koca Baran için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

23.08.2019 17:20
Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, infial yaratan cinayetle ilgili açıklamasında "Emine Bulut cinayeti ile ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp şüpheli hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlendi" ifadesini kullandı. Cani eski eş için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü, Menderes Caddesi'ndeki bir kafede, Fedai Baran (43), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut (38) ve kızı F.B.B. ile buluştu.

Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu

Emine Bulut, Kırıkkale, Başsavcı, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (51)
HABİL VE KABİL DEN SONRA..: Allahın ahkamını önce kalben kabul etmedikçe toplumda sıkıntı ve üzüntü artarak devam ediyor. . inayete karşı allahın emri olan ''kısası ''getirin bakalım bir daha cinayet oluyormu. . . yada tavuk hırsızlarının elini kesin. . bakalım hırsızlık oluyormu bir daha. . allahı paypas etti insanoğlu . . şimdi elini dizine vuruyor. . saçını başını yırtıyor. . . daha da yırtınacak ancak nafile. . . insanoğlu hukuta allahlık , tanrılık dava etmekten vazgeçiği an her şey düzelir. . boşuna uğraşmayalım. .
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GERÇEKCİ: Bem ona değilde suç işleyenin ölmesini idamını isterim sen önce kimse için ölümü arzulamamayo öğren senin ne farkın kaldık ondan toplum kadını erkeğin emrine veren bir bataklıkta yüzüyor ikiyüzlü davranmayın kadına BAKIŞ açınız değişmediği sürece bir halt depişmez
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SELİM UNAL: Derhal idam alması fakati yok
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SELİM UNAL: İnsan otu koparamaz değil karıncaya basmak boylelerine ne kadar basit insan kesmek yazıklar olsun ülkemizde derhal idam uygulanması lazım,çünkü durum bunu gerektiriyor,KAMUOYUNA SAYGİLARİMLA
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KARS 36: Kader mahkumlarına selam olsun gerekeni yapacaklarından hiç şüphem yoktur.adalet içerde dişarda deil
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ADINIZI YAZIN: Kadin nafaka istiyor para yetmiyor tabi adamda cinnet gecirdi !!
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AHMET DAHİ: dikkafa kadının günlük nafakası günde çeyrek ekmek ve yarım litre sudur. . daha fazlası zulümdür
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ADINI YAZMA BENCE: yanındamıydın hayırdır birliktemi yasıyordunuz
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DURUSTLUK: Basına geldıgınde annen boyle bır duruma duserse anlarsın ne ıstıyor ne ıstemıyorç
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...: hadı be . . . adam gibi bakın eşinize kadın rahat evini niye bıraksınki . . .
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