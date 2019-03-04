Son Dakika! BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile Yollar Ayrıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. Erzurumspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK"

"Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

16 HAFTADA 20 PUAN TOPLADI

Süper Ligin 8. haftasında takımın başına geçen Mehmet Özdilek, 16 haftada 20 puan topladı. Erzurumspor, Süper Lig'de topladığı 22 puanın 5'ini dört büyükler ve lider Medipol Başakşehir'den aldı