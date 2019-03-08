Bedelli Askerlikte Bugünkü Şartlarda Ücret 31 Bin Lira Olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yeni askerlik sistemini açıklamasıyla detaylar belli olmaya başladı. Buna göre yeni askerlik sisteminde bedelli ücreti bugünkü şartlarda 31 bin lira olacak ve her 6 ayda bir fiyat artacak.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bakan Akar yeni askerlik sisteminin detaylarını anlattı. Akar şunları söyledi:

"TÜM ASKERLER 1 AY EĞİTİM ALACAK"

"Üzerine çok yoğun çalışma yaptığımız bir çalışma. Burada birinci öncelik, TSK'nın etkin ve caydırıcı olmasına sorun teşkil etmeyecek bir program kapsamında çalıştık. Tüm askerler 1 ay eğitim alacak. Bedelliye ayrılanlar, ilişiğini kesecek. Diğerleri 5 ay daha askerlik yapacaklar.

"İHTİYAÇTAN FAZLA BEDELLİ YAPMAK İSTEYEN VARSA KURA ÇEKİLECEK"

Yükümlü kaynağımız var. 700 bin gencimiz her sene askerlik yaşına geliyor. Bunlar bedelli, yedek astsubaylık, yedek subaylık, döviz askerlik sürekli olacak. Bunların kurallarını belirledik. Bu sistem böyle devam edecek. Lise mezunu 1 ay temel askerlik yapacak, ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen varsa kura çekilecek.

"6 AY BİTTİKTEN SONRA 'KALMAK İSTER MİSİNİZ?' DİYE SORACAĞIZ"

Belirlenenlerin hepsi 1 ay eğitim yapacak. 1 ay sonunda bedelliye ayrılacaklar. 1 ay sonra diğer lise mezunu ve altı 5 ay kıtalarda görev yapacak. 6 ay bittikten sonra kalmak ister misiniz diye soracağız. İstekli olanlar 6 aylık maaşlı sözleşme yapılacak. Bu süre yine komutanları değerlendirmeleri sonucunda o sözleşmeli er uzman erbaş olabilecek. Yedek astsubaylığa ise meslek yüksekokulu mezunlarına açık olacak.

"HER ALTI AYDA BİR ARTACAK"

Yeni askerlik sisteminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti ise belirlendi. Düzenlemeye göre bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 liraya yükseltildi. Bu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak. Yurt dışında bulunanlar için paralı askerlik ücreti ise 5 bin 113 euro olarak belirlendi."