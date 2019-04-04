Bahçeli, "Mazbatamı Verin" Diyen İmamoğlu'nu Topa Tuttu: Bedeli Çok Ağır Olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı son açıklamada "CHP'nin İstanbul adayının mazbata diye tutturması akla ziyandır. Hiç kimse sokaklardan medet ummasın kaos şakşakçılığına soyunmasın bedeli hakikaten çok ağır olur" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN 31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilerle sohbetinde önemli açıklamalarda bulundu. 31 Mart seçim sonuçlarına itirazın hukuki bir hak olduğunu daha önce söylediğini belirten Bahçeli, ancak ortaya çıkan gerçeklerin meselenin boyutunu çok ciddi şekilde değiştirdiğini söyledi.

"MAZBATA DİYE TUTTURMASI AKLA ZİYANDIR"

Bahçeli, "Henüz hukuki süreç sonuçlanmadan CHP'nin İstanbul adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır. Adeta oyuncağı elinden alınan çocuk gibi mızmızlanması, şuursuzca açıklamalar yapması hezeyandır. Hiç kimse sokaklardan medet ummasın kaos şakşakçılığına soyunmasın bedeli hakikaten çok ağır olur. Siyasi acemilik veya acelecilik olarak yorumlanamaz. Bu telaş nedir?" dedi.