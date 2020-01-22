Son dakika: Bekçilere kimlik sorma ve gözaltı yetkisi içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bekçilere kimlik sorma ve adli görev verilmesini içeren kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu duyurdu.

18 MADDEDEN OLUŞUYOR

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin 18 maddeden oluştuğunu belirten Muş, "Son dönemlerde çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili ciddi istihdam ortaya koyduk ve bununla ilgili toplumun huzur ve refahı için önemli mesafeler kat edildi." diye konuştu.

Teklifle, 1966'da çıkan kanunun güncelleneceğini dile getiren Muş, 2016 ve sonrasında yapılan atamalarla toplam 21 bin 300 civarında çarşı ve mahalle bekçisinin emniyet teşkilatında görev yaptığını belirtti.

ATAMA MÜJDESİ

Muş, 8 bin 200 civarında çarşı ve mahalle bekçisinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2020 yılı içinde atamasının yapılacağını bildirdi. Çarşı ve mahalle bekçisi mekanizmasının önemine dikkati çeken Muş, çarşı ve mahalle bekçilerinin, 2018 eylül ayından bugüne kadar 3 bin 643 hırsızlık olayına müdahalede bulunduğunu vurguladı.

"BEKÇİLER ETKİN BİR VAZİFE GÖSTERİYOR"

Bu kapsamda 1032 kayıp çocuğun bulunarak ailelerine teslim edildiği bilgisini aktaran Muş, "18 yaş üstü 3 bin 154 kayıp şahıs bulundu ve aileleriyle buluşturuldu. 58 bin 168 aranan şahıs hakkında işlem yapıldı. 237 kilogram eroin, uyuşturucu, esrar, bonzai gibi maddeler ile 28 bin 679 uyuşturucu hap ele geçirildi. 20 uzun namlulu silah, 2 bin tabanca, 761 av tüfeği, 5 EYP, 6 el bombası, 21 bin 223 mermi ve av tüfeği kartuşu, 3 bin 17 kuru sıkı tabanca, 3 bin 242 tabanca şarjörü ve muhtelif parça ele geçirildi. Buradaki rakamlar aslında çarşı ve mahalle bekçiliğinin ne kadar önemli bir alanı doldurduğunu ve etkin bir vazife yaptığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

BEKÇİLERİN HALKA YARDIM GÖREVİ

Kanun teklifiyle, 1966'dan bugüne kadar uygulanan Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun revize edileceğini söyleyen Muş, teklifte çarşı ve mahalle bekçilerinin istihdamına ilişkin usul ve esasların yer aldığını dile getirdi.

Teklifte, çarşı ve mahalle bekçilerinin halka yardım görevlerinin sıralandığını, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak için yapacağı işlem ve görevlerin yer aldığını söyleyen Muş, "Çarşı ve mahalle bekçileri, akşam güneşin batışından sabah doğuşuna kadar görevli oldukları mıntıka içinde bu vazifelerini icra edecekler." dedi.

"BEKÇİLER KİMLİK SORABİLİR Mİ" TARTIŞMASI

Bekçilerin, aranan şahısları yakalama ve bunu genel kolluk kuvvetine bildirme görevlerini ifa edeceğini dile getiren Muş, "Kanun 1966'da çıktı, bunu günümüze uyarlıyoruz, çeşitli değişiklikler var. Ana görevleri bu saydığım alanlar. Kanun, günümüze revize edilecek." dedi.

"Bekçiler kimlik sorar mı, soramaz mı" tartışmasını hatırlatan Muş, şunları kaydetti:

"Yönetmelikte kimlik sormayla alakalı yetkileri vardı, sonra bu yönetmelikte olduğu için biliyorsunuz yargıya taşındı. Biz bunu kanunla hüküm altına alıyoruz. Görev yapan çarşı ve mahalle bekçimize, kendi kimliğini önce ibraz etmeleri ve makul bir sebep gördükleri anda vatandaşlarımızı durdurup kimlik sorma yetkisini veriyoruz. Çünkü çarşı ve mahalle bekçileri, 58 bin aranan şahıs hakkında işlem yapmış.

Bunlar hep vatandaşımızın ve toplumumuzun huzur ve refahı için yapılan uygulamalardır. EYP'ler, el bombaları, kalaşnikoflar ele geçirildi. Düşünün, bunlar yakalanmamış olsa Allah muhafaza toplumda nasıl olaylar meydana gelebilir, nasıl sonuçlar ortaya çıkabilirdi? Bu anlamda bekçilerin, görevlerini hukuk içinde, hukuk devletine uygun şekilde yapmasını kanunla teminat altına almış oluyoruz."

BEKÇİLER GÖZALTINA ALABİLECEK

Kanun teklifi 18 maddeden oluşuyor. Bekçiler, olay çıktığı zaman suçluları gözaltına alıp genel kolluk kuvvetine bildirecek. Bekçiler daha önce polisle beraber çalışıyordu; düzenleme ile Jandarma ile de çalışma imkanı geliyor.

MÜDAHALE YETKİSİ

Suç işlenme anında veya hemen sonrasında suçlulara müdahalede bulunmak, suç mahallindeki kanıtları muhafaza altına almak, delillerin kaybolmamasını sağlamak, ortadan kaldırılmasını engellemek de bekçilerin görevleri arasında olacak.

KİMLİK SORMA TARTIŞMALARI YARGIYA TAŞINMIŞTI

İzmir Bornova'da iki genç ve mahalle bekçileri arasında yaşanan tartışma yargıya taşınmıştı. Davaya bakan İzmir 35. Asliye Mahkemesi, emsal bir karar vererek, iki gence bir saat içerisinde iki defa kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçileri haksız görmüştü. Kararda, "Görevi vatandaşın huzurunu sağlamak olan görevlinin, makamını vatandaşın huzurunu bozmak için kullandığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

"KİMLİK SORMA YETKİSİ BEKÇİLERE VERİLMEMİŞTİR"

Vatandaşın tahrik edildiğini belirten mahkeme, "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun polislere verdiği kimlik sorma ve kaba üst araması yapma yetkisi bekçilere verilmemiştir" hükmüne varmıştı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAHKEME KARARINA YANIT VERMİŞTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir'de 9 Mayıs 2018'deki olay ve 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen kararla ilgili açıklamada bulunmuştu. Açıklamada, kararın sadece tek olayla ilgili olduğu belirtilerek, "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesindeki hükme göre bekçilerin şüpheli şahıslara kimlik sorma yetkileri mevcuttur" denilmişti.