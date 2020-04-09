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Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor

Son dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 9 kuruş indirim yapılacak.

09.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:44

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 9 kuruş, benzinde ise 12 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,44 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,45 liradan 5,36 liraya, İzmir'de 5,55 liradan 5,46 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 5,36 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,27 liradan 5,15 liraya, İzmir'de 5,38 liradan 5,26 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor
Etiketler: Ekonomi

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