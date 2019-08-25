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Son Dakika: Tarih belli oldu! Benzin ve motorine zam geliyor

Son dakika: 27 Ağustos salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 16 kuruş, motorinin litresine ise 11 kuruş zam yapılacak.

25.08.2019 15:56
Son Dakika: Tarih belli oldu! Benzin ve motorine zam geliyor

Benzin ve motorine zam göründü. Uluslararası piyasalarda yükselen ürün fiyatları, benzinde 16 kuruş, motorinde 11 kuruşluk artışı gündeme getirdi.

HAFTA BAŞINA DİKKAT

Uluslararası piyasalarda benzin ton fiyatının 565 dolardan 575 dolara, çıkması araç depolarına fiyat artışı olarak yansıyacak. Bu çerçevede pazartesiyi salıya bağlayan geceden itibaren benzinde 16 kuruş, motorinde 11 kuruş artış yapılması bekleniyor.

İSTANBUL'DA BENZİN FİYATI 6,69 LİRAYA YÜKSELECEK

Benzinde pompaya yansıyacak 16 kuruşluk artışla birlikte İstanbul'da benzin litre fiyatının 6,69 liraya, Ankara'da 6,83 liraya,İzmir'de 6,83 liraya, motorinde ise pompaya yansıyacak 11 kuruşluk artışla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 6,17'den 6,28'e, Ankara'da 6,37 liraya, İzmir'de ise 6,39 liraya yükselmesi bekleniyor

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Son Dakika: Tarih belli oldu! Benzin ve motorine zam geliyor

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